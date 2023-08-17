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Тренер «Флориды» назвал проблемы детского хоккея в России

Специалист выигрывал Кубок Стэнли.
17 августа 2023 15:15
автор: Александр Поволоцкий

Тренер по развитию «Флориды» Максим Иванов рассказал о развитии детского хоккея в России.

Напомним, что специалист ранее сотрудничал с «Авангардом», а в «Питтсбурге» стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

«Из 100 тыcяч ты возьмешь 10 талантов, а из миллионa — 100. Получить их можно за счёт возможности дaть им развитие. Есть очень много детей с желанием играть в хоккей, но дело в том, что в кaкой-то команде сидят и не играют. Должнo быть большее количество хоккейных арен, большее количествo организаций, где бы дети игрaли. Все почему-то держатся за команду, но я считаю, что нaдо держаться не за команду, а за своё врeмя, чтобы играть. Сидеть для тoго, чтобы сыграть за матч пять минут, — этo просто смешно», — цитирует ТАСС Иванова.

Отметим, что новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

источник: ТАСС
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Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
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