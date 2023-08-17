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Кудашов прокомментировал победу московского «Динамо» над «Витязем» в товарищеском матче

Предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.
17 августа 2023 16:02
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе команды в товарищеском с «Витязем».

Столичный клуб нанес поражение сопернику в Балашихе со счётом 2:1.

«Этот матч получился намного содержательнее того, что мы хотели видеть. Естественно, были и недочёты, но мы пытаемся исправить ситуацию. Не исправить, а даже подправить какие-то моменты. Сегодня это более-менее удалось, но эти игры ещё показывают, над чем надо работать», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

источник: Чемпионат.com
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