Кудашов прокомментировал победу московского «Динамо» над «Витязем» в товарищеском матче

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе команды в товарищеском с «Витязем».

Столичный клуб нанес поражение сопернику в Балашихе со счётом 2:1.

«Этот матч получился намного содержательнее того, что мы хотели видеть. Естественно, были и недочёты, но мы пытаемся исправить ситуацию. Не исправить, а даже подправить какие-то моменты. Сегодня это более-менее удалось, но эти игры ещё показывают, над чем надо работать», — цитирует Кудашова «Чемпионат».