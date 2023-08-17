Никита Трямкин сообщил, что к нему был большой интерес из НХЛ

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал о том, почему не уехал в НХЛ в межсезонье.

«Сначала ситуация с НХЛ складывалась благополучно, ко мне был большой интерес, а потом все развернулось в другую сторону. Можно было еще ждать предложений, конечно, но я считаю, что за это время можно было найти общий знаменатель, если бы они действительно хотели видеть меня. Поэтому решил остаться в России», - приводит слова Трямкина «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Трямкин провёл 71 матч, в котором набрал 11 (2+9) очков.