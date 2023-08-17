ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Никита Трямкин сообщил, что к нему был большой интерес из НХЛ

Игрок проведёт сезон в «Автомобилисте».
17 августа 2023 16:21
автор: Александр Кожевников

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал о том, почему не уехал в НХЛ в межсезонье.

«Сначала ситуация с НХЛ складывалась благополучно, ко мне был большой интерес, а потом все развернулось в другую сторону. Можно было еще ждать предложений, конечно, но я считаю, что за это время можно было найти общий знаменатель, если бы они действительно хотели видеть меня. Поэтому решил остаться в России», - приводит слова Трямкина «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Трямкин провёл 71 матч, в котором набрал 11 (2+9) очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
Трямкин назвал причину вылета «Автомобилиста» от «Металлурга» в плей-офф минувшего сезона
Новый чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.
17.08.2023 17:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кудашов прокомментировал победу московского «Динамо» над «Витязем» в товарищеском матче
Предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.
17.08.2023 16:02
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Тренер «Флориды» назвал проблемы детского хоккея в России
Специалист выигрывал Кубок Стэнли.
17.08.2023 15:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в товарищеском матче
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
17.08.2023 15:05
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Трактор» подписал контракт с защитником «Адмирала»
Игрок обороны является воспитанником магнитогорской школы хоккея.
17.08.2023 14:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
СКА расстанется с голкипером Подъяпольским
Ранее сообщалось, что клуб также не стал продлевать контракт с Николаем Прохоркиным.
17.08.2023 13:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Защитник «Ак Барса» Войнов признался, что после завершения карьеры может переехать в США 
На данный момент хоккеисту 33 года.
17.08.2023 12:51
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Салават Юлаев» выведет из обращения номер 27 в память об Амирове
21-летний хоккеист скончался в понедельник от онкологического заболевания.
17.08.2023 12:19
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить карьеру хоккеиста
Он является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли.
17.08.2023 11:34
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.