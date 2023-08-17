Трямкин назвал причину вылета «Автомобилиста» от «Металлурга» в плей-офф минувшего сезона

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин назвал причины вылета команды в первом раунде плей-офф минувшего сезона.

Напомним, что клуб из Екатеринбурга уступил «Металлургу» в серии из семи матчей.

«В прошлом плей-офф мы показывали хороший хоккей, но чего-то нам не хватило, возможно, подкосила травма основного вратаря Юхан Маттсона. В седьмом матче мы вели в две шайбы за пять минут до конца, но в итоге проиграли — это досадно», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Трямкина.

Первый матч нового сезона «Автомобилист» проведет на своем льду против «Металлурга». Игра состоится 2 сентября.