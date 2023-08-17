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Россиянин попал в список главных трансферных целей в НХЛ по версии The Athletic

17 августа 2023 19:35
автор: Александр Поволоцкий

The Athletic составил список главных трансферных целей в НХЛ на предстоящий сезон.

Журналистка Шайна Голдман отметила 16 хоккеистов, среди которых есть один россиянин: нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов. В минувшем сезоне 29-летний форвард провел 68 матчей, в которых набрал 47 (15+32) очков.

Отметим, что в список также попали: Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт («Флорида»), Вильям Нюландер («Торонто»), Коннор Хеллебайк, Марк Шайфли, Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Ник Шмальц («Аризона), Трэвис Конечны, Скотт Лоутон («Филадельфия»). Бретт Песке («Каролина»), Ноа Хэнифин, Элиас Линдхольм («Калгари»), Джейсон Цукер («Питтсбург Пингвинз»), Тайсон Бэрри («Нэшвилл») и Джон Гибсон («Анахайм»).

источник: The Athletic
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