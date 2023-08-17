В тренерском штабе «Динамо» оценили готовность команды к новому сезону

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков рассказал о готовности команды к новому сезону и задачах, которые перед ней поставлены.

«Мы довольны составом. Очень хорошо поработали, как спортивный директор, так и главный тренер. Удалось собрать хорошую команду. Осталось заставить её играть.

Понимаю, что сколько у нас топ-команд – шесть или семь – что все идут за Кубком Гагарина. А Кубок-то один. Но сейчас, судя по составу и судя по работе, это именно тот год, когда мы обязаны сделать даже не один шаг вперёд, а намного больше», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что главным тренером бело-голубых является Алексей Кудашов.

В межсезонье состав команды пополнили такие звезды, как Никита Гусев и Игорь Ожиганов.