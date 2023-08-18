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Журналист Уткин заявил, что голкиперу Федотову ломают жизнь

ИИХФ дисквалифицировала вратаря ЦСКА на четыре месяца.
18 августа 2023 08:41
автор: Виталий Овсянников

Популярный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал скандальную ситуацию, связанную с делом голкипера ХК ЦСКА Ивана Федотова.

Напомним, в 2022 году вратарь после завоевания Кубка Гагарина с красно-синими подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен в армию для прохождения срочной службы.

В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24. В итоге ИИХФ дисквалифицировала Федотова на четыре месяца.

«Короче говоря, в итоге парню ломают жизнь. И ломают ради чего? Чтобы ИИХФ закрыла глаза на все российские контракты с игроками? Как вы думаете, сколько теперь молодых хоккеистов возьмет и поедет поверх всех этих документов? Вот хороший способ сделать так, чтобы молодые хоккеисты просто магистральной дорогой ехали в Северную Америку, помимо всех соглашений. И Матвей Мичков, думаю, будет одним из», — сказал Василий Уткин на своем YouTube-канале.

источник: «Советский спорт»
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