«Их практически невозможно отбить». Вратарь КХЛ — о буллитах Кузнецова

36-летний российский хоккеист Илья Проскуряков, выступающий за омский «Авангард» на позиции голкипера, ответил на вопрос, какого игрока он считает лучшим исполнителем буллитов.

«Это нападающий «Вашингтона» Евгения Кузнецова. С возрастом он только улучшал этот аспект. Когда мы играли в одной команде, уже тогда от него очень сложно было ловить буллиты. А сейчас — практически невозможно. Даже Гретцки жалуется, что надо что-то делать с таким исполнением», - заявил Проскуряков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, Илья Проскуряков и Евгений Кузнецов выступали вместе за челябинский «Трактор».

В прошедшем сезоне НХЛ форвард «Вашингтона» сыграл 81 матч в регулярном чемпионате, в которых забросил 12 шайб и отдал 43 результативные передачи.