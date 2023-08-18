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Новый тренер «Куньлуня» Игнатьев рассказал, как согласился возглавить клуб КХЛ

Ранее он работал ассистентом в «Металлурге».
18 августа 2023 13:11
автор: Виталий Овсянников

53-летний латвийский специалист Виктор Игнатьев, возглавляющий клуб «Куньлунь», поделился впечатлениями от работы главным тренером в команде КХЛ.

Ранее он работал только в качестве ассистента. Последним местом работы Игнатьева был магнитогорский «Металлург».

«Согласился возглавить «Куньлунь» не сразу. Но и долго не размышлял. Буду ли я работать главным тренером сборной Китая на чемпионате мира? Поживем — увидим. Но на прошлом ЧМ работал тренерский штаб «Куньлуня». До чемпионата мира в феврале будет еще важнейший квалификационный турнир на Олимпиаду», - заявил Игнатьев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

источник: «Спорт-Экспресс»
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