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«Сделали выводы и стали сильнее». Скабелка — о прошлом сезоне «Барыса»

В прошлом сезоне КХЛ казахстанский клуб не попал в плей-офф.
18 августа 2023 13:31
автор: Виталий Овсянников

Белорусский специалист Андрей Скабелка, возглавляющий клуб «Барыс», подвёл итоги межсезонья для своей команды.

Также он рассказал о предсезонном турнире в Казани, где казахстанская команда потерпела поражения во всех четырех матчах.

«Сделали выводы, провели работу над ошибками. В прошлом сезоне нам не хватило на длинном этапе «скамейки», глубины состава. За пять игр до окончания регулярного чемпионата мы боролись за «восьмёрку». Игра легионеров на турнире в Казани? Самоотдача была не низкая, но факт в том, что Райли Барбер приехал за два дня до турнира. Думали, давать ему вообще играть или нет, но решили, что через игры он быстрее наберёт форму. Это и касается Понтуса Оберга, он чуть раньше приехал. Ребята все в стадии подготовки», — цитирует Скабелку пресс-служба клуба.

В прошлом регулярном чемпионате «Барыс» занял последнее 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

источник: ХК «Барыс»
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