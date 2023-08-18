«Сделали выводы и стали сильнее». Скабелка — о прошлом сезоне «Барыса»

Белорусский специалист Андрей Скабелка, возглавляющий клуб «Барыс», подвёл итоги межсезонья для своей команды.

Также он рассказал о предсезонном турнире в Казани, где казахстанская команда потерпела поражения во всех четырех матчах.

«Сделали выводы, провели работу над ошибками. В прошлом сезоне нам не хватило на длинном этапе «скамейки», глубины состава. За пять игр до окончания регулярного чемпионата мы боролись за «восьмёрку». Игра легионеров на турнире в Казани? Самоотдача была не низкая, но факт в том, что Райли Барбер приехал за два дня до турнира. Думали, давать ему вообще играть или нет, но решили, что через игры он быстрее наберёт форму. Это и касается Понтуса Оберга, он чуть раньше приехал. Ребята все в стадии подготовки», — цитирует Скабелку пресс-служба клуба.

В прошлом регулярном чемпионате «Барыс» занял последнее 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.