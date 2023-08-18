Церемония прощания с Родионом Амировым состоится 21 августа

Церемония прощания с экс-игроком «Салавата Юлаева» Родионом Амировым пройдет в понедельник, 21 августа. Местом проведения прощания станет «Уфа-Арена», сообщила пресс-служба команды.

Начало церемонии намечено на 8 утра по местному времени.

Напомним, 14 августа стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года.

Хоккеист «Салавата Юлаева» был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 15-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс».

В феврале 2022 года стало известно, что у Амирова диагностирована опухоль мозга. Хоккеист проходил лечение в Германии, а в апреле 2022 года вернулся в Уфу после курса химиотерапии. В мае 2023 года «Салават Юлаев» продлил аренду игрока на один сезон.