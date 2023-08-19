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Федотов сыграет в товарищеском матче с минским «Динамо», несмотря на дисквалификацию IIHF

Что происходит?
19 августа 2023 11:53
автор: Артур Гичунцев

Вратарь московского ЦСКА Иван Федотов появится на льду в товарищеском матче с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Примечательно, что ранее голкипер был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) до конца 2023 года за нарушение контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». ЦСКА же получил запрет на международные трансферы на один сезон.

В 2022 году Иван Федотов подписал годичный контракт с «Филадельфией», после чего его внезапно призвали в армию. После демобилизации хоккеист заключил соглашение с армейцами, но в НХЛ считают, что игрок не имел на это права. ЦСКА же попал под санкции, так как в IIHF посчитали, что клуб склонил игрока к пролонгации договора.

источник: «Советский спорт»
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