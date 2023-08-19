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Спортивный юрист Сергей Алексеев: решение ИИФХ по Федотову ещё не окончательное

Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала голкипера ЦСКА на четыре месяца.
19 августа 2023 13:51
автор: Виталий Овсянников

Спортивный юрист Сергей Алексеев прокомментировал скандальную ситуацию с дисквалификацией голкипера ХК ЦСКА Ивана Федотова и оценил шансы красно-синих оспорить решение федерации.

Также он объяснил, почему аргументы «Филадельфии» не имеют под собой оснований.

«Справедливо ли решение об отстранении Федотова до конца 2023 года или вина лежит исключительно на ЦСКА?

Я считаю, что решение Международной федерации хоккея является спорным, оно ещё не окончательное и может быть обжаловано и в дисциплинарных органах международной федерации, и далее в международном спортивном арбитражном суде. Ситуация такая: Федотовым был подписан однолетний контракт с «Филадельфией» в мае прошлого года на сезон 2022/2023.

Но, как все помнят, в июле 2022 года было принято решение органами государственной власти, а именно Минобороны России, о призыве Федотова на срочную военную службу на год. То есть, по независящим от воли сторон причинам, контракт невозможно было исполнить. Деньги по нему не платились, сам хоккеист не приступал к выполнению своих функций, не играл, сам контракт не исполнялся. А летом этого года сроки контракта с «Филадельфией» закончились. Федотов вернулся из армии и подписал контракт с ЦСКА. «Филадельфия» считает, что договоренности с хоккеистом продолжают действовать и на следующий сезон.

У них такая позиция, что якобы всё заморозили, а в самом договоре нет пунктов об автоматической пролонгации в случае службы в армии. В связи с этим вопрос является спорным и может быть рассмотрен дальше и юрисдикционными органами международной федерации, и Лозаннским судом», — заявил Сергей Алексеев в интервью «Советскому спорту».

источник: «Советский спорт»
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