Игрок «Металлурга» не оплатил счёт и укусил за палец полицейского в московском кафе

Нападающий «Марьинских кабанчиков» и «Металлурга» Артём Мелкумов попал в скандал в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Хоккеист-любитель, находясь в нетрезвом состоянии, отказался оплачивать счёт в кафе «Кружка» на Нижней Радищевской в центре столицы. При этом прибывшего на место событий полицейского он укусил за палец.

Наряд полиции, вызванный персоналом кафе, пытался успокоить спортсмена, однако тот начал агрессивно себя вести по отношению к стражам порядка и не реагировал на их требования угомониться.

Полицейские попытались заковать хоккеиста в наручники, но тот укусил одного из стражей порядка за палец. Полицейскому потребовалась медицинская помощь из-за рваной раны.