ЦСКА со счётом 3:2 одержал победу над минским «Динамо» в товарищеском матче

Подошёл к концу товарищеский матч, в котором минское «Динамо» сыграло на домашней арене против московского ЦСКА.

Отметим, что красно-синие одержали победу со счётом 3:2.

Столичные армейцы забили три гола подряд в середине второй 20-минутки. Авторами заброшенных шайб стали Константин Окулов, Павел Карнаухов и Иван Янченко.

Минский клуб сократил отставание до одного гола усилиями Никиты Пышкайло и Никиты Смирнова, однако сравнять счёт «Динамо» так и не сумело.

Ворота ЦСКА защищал Иван Федотов, который вышел на лёд, несмотря на дисквалификацию ИИФХ. Он пропустил один гол после чего, в середине второго периода, был заменен на Всеволода Скотникова.