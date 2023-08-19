ЦСКА со счётом 3:2 одержал победу над минским «Динамо» в товарищеском матче

Подошёл к концу товарищеский матч, в котором минское «Динамо» сыграло на домашней арене против московского ЦСКА.
Отметим, что красно-синие одержали победу со счётом 3:2.
Столичные армейцы забили три гола подряд в середине второй 20-минутки. Авторами заброшенных шайб стали Константин Окулов, Павел Карнаухов и Иван Янченко.
Минский клуб сократил отставание до одного гола усилиями Никиты Пышкайло и Никиты Смирнова, однако сравнять счёт «Динамо» так и не сумело.
Ворота ЦСКА защищал Иван Федотов, который вышел на лёд, несмотря на дисквалификацию ИИФХ. Он пропустил один гол после чего, в середине второго периода, был заменен на Всеволода Скотникова.
источник: «Советский спорт»