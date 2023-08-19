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Хоккейный молодёжный турнир в Уфе назван в честь Родиона Амирова

О смерти хоккеиста стало известно 14 августа. 
19 августа 2023 17:13
автор: Глеб Шевяков

Предсезонный турнир молодежных команд в Уфе получил название в честь российского нападающего Родиона Амирова, который всю карьеру в КХЛ провёл в составе «Салавата Юлаева».

Отметим, 21-летний игрок скончался 14 августа 2023 года.

«Два года назад молодому игроку был вынесен тяжёлый диагноз – опухоль головного мозга. Родион до конца боролся с болезнью и был настроен только на победу во всех своих делах. Он навсегда останется в наших сердцах и будет вдохновлять молодых хоккеистов. Амиров – яркий пример стойкости, мужества и профессионализма. Он гордость хоккейного клуба «Салават Юлаев», — приводит заявление пресс-служба уфимской команды.

Напомним, Амиров был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 15-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс». В КХЛ играл в составе «Салавата Юлаева». С февраля прошлого года Родион боролся с раком. Врачи диагностировали игроку опухоль мозга.

источник: ХК «Салават Юлаев»
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