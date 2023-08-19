Президент «Динамо» определил цель команды на предстоящий сезон в КХЛ

Президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин объяснил, какая цель стоит перед московским клубом на сезон-2023/2024 в КХЛ.

«Цель на сезон? Попадание в призовую тройку. Я об этом сейчас сказал. Сегодня мы команду укомплектовали. Со стороны тренерского штаба дополнительных просьб, скажем так, мягко говоря, не поступает, поэтому я, естественно, не хожу к акционерам с вопросом об усилении. Понадобится – будем усиливать», – приводит слова функционера «Чемпионат».

Добавим, 16-й сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 1 сентября с матча ЦСКА — «Ак Барс». «Динамо» проведёт свою первую игру против СКА 2 сентября. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.