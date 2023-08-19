Александр Овечкин устроил танцевальное шоу на празднике в честь пятилетия сына

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская организовали для своего сына масштабный праздник в честь его пятилетия.

Отметим, что праздничное событие было оформлено в стиле Черепашек-ниндзя и его посетило множество гостей. Во время мероприятия 37-летний хоккеист принял участие в танцевальном конкурсе и даже исполнил «тверк». Видео танцев было опубликовано в телеграм-канале «Хоккейный Главштаб».

Напомним, за свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Для того чтобы превзойти достижение Уйэна Гретцки, российскому форварду осталось забить 73 гола, так как на счету бывшего игрока сборной Канады 894 шайбы.