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Александр Овечкин устроил танцевальное шоу на празднике в честь пятилетия сына

Хоккеист НХЛ в настоящее время находится в отпуске.
19 августа 2023 22:20
автор: Глеб Шевяков

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская организовали для своего сына масштабный праздник в честь его пятилетия.

Отметим, что праздничное событие было оформлено в стиле Черепашек-ниндзя и его посетило множество гостей. Во время мероприятия 37-летний хоккеист принял участие в танцевальном конкурсе и даже исполнил «тверк». Видео танцев было опубликовано в телеграм-канале «Хоккейный Главштаб».

Напомним, за свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Для того чтобы превзойти достижение Уйэна Гретцки, российскому форварду осталось забить 73 гола, так как на счету бывшего игрока сборной Канады 894 шайбы.

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