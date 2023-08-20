ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Фёдоров заявил, что Федотов будет выступать за ЦСКА в КХЛ с 1 сентября

Хоккеист имеет право играть за клуб НХЛ.
Фёдоров заявил, что Федотов будет выступать за ЦСКА в КХЛ с 1 сентября
20 августа 2023 12:42
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о ситуации с голкипером армейского клуба Иваном Федотовым.

Напомним, ИИХФ дисквалифицировала хоккеиста на четыре месяца с 1 сентября.

«Иван не исчез на год, он отдал долг Родине. Так называемый «туман» присутствовал только у людей, которые не интересуются им. Иван не молчит после службы, он занят подготовкой к сезону. Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили чётко. Иван подписал контракт с ЦСКА и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября. Только ленивый не высказался на этот счёт», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

Напомним, в 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен в армию для прохождения срочной службы. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

источник: Чемпионат.com
Андрей Назаров: ЦСКА отстаивает свою правоту по Федотову, у клуба есть яйца
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
20.08.2023 13:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Александр Овечкин устроил танцевальное шоу на празднике в честь пятилетия сына
Александр Овечкин устроил танцевальное шоу на празднике в честь пятилетия сына
Хоккеист НХЛ в настоящее время находится в отпуске.
19.08.2023 22:20
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Президент «Динамо» определил цель команды на предстоящий сезон в КХЛ
Новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги начнётся 1 сентября.
19.08.2023 20:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Хоккейный молодёжный турнир в Уфе назван в честь Родиона Амирова
О смерти хоккеиста стало известно 14 августа. 
19.08.2023 17:13
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА со счётом 3:2 одержал победу над минским «Динамо» в товарищеском матче
Федотов пропустил одну шайбу.
19.08.2023 14:24
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Нападающий «Марьинских кабанчиков» не оплатил счёт и укусил за палец полицейского в московском кафе
Нападающий «Марьинских кабанчиков» не оплатил счёт и укусил за палец полицейского в московском кафе
Скандальный инцидент произошёл в центре столицы.
19.08.2023 14:18
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Спортивный юрист Сергей Алексеев: решение ИИФХ по Федотову ещё не окончательное
Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала голкипера ЦСКА на четыре месяца.
19.08.2023 13:51
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Федотов сыграет в товарищеском матче с минским «Динамо», несмотря на дисквалификацию IIHF
Федотов сыграет в товарищеском матче с минским «Динамо», несмотря на дисквалификацию IIHF
Что происходит?
19.08.2023 11:53
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Илья Любушкин стал игроком «Анахайма»
Илья Любушкин стал игроком «Анахайма»
Россиянин сменил команду в результате обмена.
19.08.2023 09:36
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.