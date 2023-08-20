Фёдоров заявил, что Федотов будет выступать за ЦСКА в КХЛ с 1 сентября

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о ситуации с голкипером армейского клуба Иваном Федотовым.

Напомним, ИИХФ дисквалифицировала хоккеиста на четыре месяца с 1 сентября.

«Иван не исчез на год, он отдал долг Родине. Так называемый «туман» присутствовал только у людей, которые не интересуются им. Иван не молчит после службы, он занят подготовкой к сезону. Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили чётко. Иван подписал контракт с ЦСКА и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября. Только ленивый не высказался на этот счёт», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

Напомним, в 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с «Филадельфией», но был отправлен в армию для прохождения срочной службы. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.