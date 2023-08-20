Евгений Свечников рассказал, когда проведёт первый матч за «Ак Барс»

Новичок «Ак Барса» Евгений Свечников рассказал о подготовке к сезону в составе клуба из Казани.

Контракт с 26-летним хоккеистом был заключён 11 августа.

«Готовлюсь с командой, рад присоединиться к ней уже на льду. Для меня приятно быть с ребятами в одном коллективе, это новые ощущения для меня. Возможный дебют на Кубке губернатора Челябинской области? Скажу так: это будет загадкой», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Свечникова.

Минувший сезон Евгений провёл в клубе НХЛ «Сан-Хосе». В 59 матчах за «акул» он забил восемь голов и оформил шесть ассистов.