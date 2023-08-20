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«Торпедо» победило «Металлург» в заключительном матче предсезонной серии

Нижегородцы провели пять матчей за шесть суток.
20 августа 2023 16:01
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» победили новокузнецкий «Металлург» из ВХЛ в серии послематчевых буллитов. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Основное время завершилось со счётом 2:2. У «Торпедо» отличились Денис Ян (00:25) и Николай Коваленко (44:56), у «Металлурга» Юрий Платонов (03:07) и Олег Ломако (29:02).

Победный буллит на счету Василия Атанасова.

«Торпедо» завершило свой предсезонный марафон игр. Встреча с «Металлургом» стала третьей за три дня подряд и пятой за последние шесть суток.

Регулярный чемпионат КХЛ начнётся 1 сентября.

источник: «Советский спорт»
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