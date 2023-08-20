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«Локомотив» разгромил «Авангард» в матче Кубка Блинова

Турнир проходит в Омске.
20 августа 2023 16:27
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты ярославского «Локомотива» разгромили омский «Авангард» в рамках розыгрыша Кубка памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова. Встреча в Омске завершилась со счётом 5:1 в пользу ярославцев.

В составе победителей отличились Александр Елесин (03:50), Мартин Гернат (06:15), Даниил Тесанов (15:46), Сергей Андронов (23:07) и Максим Берёзкин (59:59). У хозяев турнира шайба на счету Ивана Игумнова (33:12)

В матче открытия должны были встретиться «Барыс» и «Салават Юлаев», но уфимская команда попросила перенести матч из-за предстоящего в понедельник прощания с Родионом Амировым, скончавшегося 14 августа от онкологического заболевания.

Кубок Блинова разыгрывается с 1982 года, но не проводился последние пять лет в связи с вынужденным переездом команды в Балашиху. Нынешний розыгрыш пройдёт в 29-й раз. Чаще других этот предсезонный трофей выигрывал «Авангард» 19 раз.

Регулярный чемпионат КХЛ начнётся 1 сентября.

источник: «Советский спорт»
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