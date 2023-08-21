ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сергачёв вошёл в список 20 лучших защитников НХЛ по версии сайта лиги

Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли.
Сергачёв вошёл в список 20 лучших защитников НХЛ по версии сайта лиги
21 августа 2023 09:03
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил лучших защитников лиги среди действующих хоккеистов.

В список вошли 20 игроков. Возглавил рейтинг защитник «Колорадо» Кейл Макар. Второе место занял игрок обороны «Рейнджерс» Адам Фокс. Тройку лучших замкнул Миро Хейсканен из «Далласа».

На 17-й строчке расположился россиянин Михаил Сергачёв, представляющий «Тампа-Бэй»

Топ-20 лучших защитников НХЛ по версии лиги

1. Кейл Мaкар («Колорадо»).

2. Адaм Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»).

3. Миро Хейскaнен («Даллас»).

4. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).

5. Ромaн Йози («Нэшвилл»).

6. Чарли Мaкэвой («Бостон»).

7. Рaсмус Далин («Баффало»).

8. Эрик Кaрлссон («Питтсбург»).

9. Алeкс Пьетранджело («Вегас»).

10. Куинн Хьюз («Ванкувер»).

11. Джош Моpрисси («Виннипег»).

12. Даги Хэмилтoн («Нью-Джерси»).

13. Девoн Тэйвз («Колорадо»).

14. Джейккoб Славин («Каролина»).

15. Хампус Линдхoльм («Бостон»).

16. Брент Бёрнс («Каролина»).

17. Михaил Сергачёв («Тампа-Бэй»).

18. Дрю Дaути («Лос-Анджелес»).

19. Брэндон Монтур («Флорида»).

20. Ши Тeодор («Вегас»).

источник: NHL (НХЛ)
Канадский новичок «Авангарда» Райан Спунер прилетел в Омск
Минское «Динамо» не стало делать хоккеисту квалификационное предложение из-за его возраста
21.08.2023 09:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Локомотив» разгромил «Авангард» в матче Кубка Блинова
Турнир проходит в Омске.
20.08.2023 16:27
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Торпедо» победило «Металлург» в заключительном матче предсезонной серии
Нижегородцы провели пять матчей за шесть суток.
20.08.2023 16:01
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Евгений Свечников рассказал, когда проведёт первый матч за «Ак Барс»
Хоккеист уже выступал за команду в сезоне-2013/14.
20.08.2023 14:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Андрей Назаров: ЦСКА отстаивает свою правоту по Федотову, у клуба есть яйца
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
20.08.2023 13:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Фёдоров заявил, что Федотов будет выступать за ЦСКА в КХЛ с 1 сентября
Фёдоров заявил, что Федотов будет выступать за ЦСКА в КХЛ с 1 сентября
Хоккеист имеет право играть за клуб НХЛ.
20.08.2023 12:42
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Александр Овечкин устроил танцевальное шоу на празднике в честь пятилетия сына
Александр Овечкин устроил танцевальное шоу на празднике в честь пятилетия сына
Хоккеист НХЛ в настоящее время находится в отпуске.
19.08.2023 22:20
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Президент «Динамо» определил цель команды на предстоящий сезон в КХЛ
Новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги начнётся 1 сентября.
19.08.2023 20:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Хоккейный молодёжный турнир в Уфе назван в честь Родиона Амирова
О смерти хоккеиста стало известно 14 августа. 
19.08.2023 17:13
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.