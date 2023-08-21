Сергачёв вошёл в список 20 лучших защитников НХЛ по версии сайта лиги

Официальный сайт НХЛ представил лучших защитников лиги среди действующих хоккеистов.
В список вошли 20 игроков. Возглавил рейтинг защитник «Колорадо» Кейл Макар. Второе место занял игрок обороны «Рейнджерс» Адам Фокс. Тройку лучших замкнул Миро Хейсканен из «Далласа».
На 17-й строчке расположился россиянин Михаил Сергачёв, представляющий «Тампа-Бэй»
Топ-20 лучших защитников НХЛ по версии лиги
1. Кейл Мaкар («Колорадо»).
2. Адaм Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»).
3. Миро Хейскaнен («Даллас»).
4. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).
5. Ромaн Йози («Нэшвилл»).
6. Чарли Мaкэвой («Бостон»).
7. Рaсмус Далин («Баффало»).
8. Эрик Кaрлссон («Питтсбург»).
9. Алeкс Пьетранджело («Вегас»).
10. Куинн Хьюз («Ванкувер»).
11. Джош Моpрисси («Виннипег»).
12. Даги Хэмилтoн («Нью-Джерси»).
13. Девoн Тэйвз («Колорадо»).
14. Джейккoб Славин («Каролина»).
15. Хампус Линдхoльм («Бостон»).
16. Брент Бёрнс («Каролина»).
17. Михaил Сергачёв («Тампа-Бэй»).
18. Дрю Дaути («Лос-Анджелес»).
19. Брэндон Монтур («Флорида»).
20. Ши Тeодор («Вегас»).