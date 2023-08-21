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Канадский новичок «Авангарда» Райан Спунер прилетел в Омск

Минское «Динамо» не стало делать хоккеисту квалификационное предложение из-за его возраста
21 августа 2023 09:50
автор: Александр Поволоцкий

Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер прилетел в Омск.

Напомним, что в августе 31-летний хоккеист подписал контракт с «ястребами» на один сезон. Ранее форвард выступал за минское «Динамо».

«Долгие два дня получились, много перелётов, немного устал. Нужно отдохнуть и затем браться за дело. С нетерпением жду начала сезона», — заявил Спунер в интервью пресс-службе «Авангарда».

В минувшем сезоне Райан провёл 64 матча, в которых набрал 47 (19+28) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина канадец сыграл шесть игр и набрал 5 (1+4) очков.

источник: ХК «Авангард»
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