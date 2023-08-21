В «Авангарде» подтвердили подписание контракта с Николишиным

«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Иваном Николишиным.

Как сообщает пресс-служба «ястребов», за 27-летнего хоккеиста команда из Омска отдала в «Амур» защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко.

«Николишин заметно прогрессировал за последние три сезона и в прошедшем году стал настоящим лидером «Амура». Об этом говорит не только статистика, его эмоциональный настрой и желание вести за собой партнёров мы видели в каждом матче», — заявил генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В минувшем сезоне Николишин стал лучшим бомбардиром «Амура». Форвард в 67 матчах набрал 42 (17+25) очка.