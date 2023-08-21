Латвийский хоккеист Аболс заявил, что не пошел бы в КХЛ даже за 10 миллионов за игру

27-летний латвийский хоккеист Родриго Аболс, выступающий за шведский «Регле» на позиции нападающего, заявил, что ни за какие деньги не согласится выступать в КХЛ.

При этом в сезоне-2014/15 он уже играл в КХЛ за рижское «Динамо».

«Если бы мне здесь и сейчас предложили 10 миллионов за игру в КХЛ — я бы не пошел. Это кровавые деньги, и мне неинтересно дружить с людьми, которые переходят туда сейчас», — цитирует Аболса издание Helsingborgs Dagblad.

В минувшем сезоне в Континентальной хоккейной лиге играли два хоккеиста из Латвии – голкипер Янис Калниньш («Амур») и форвард Николай Елисеев («Адмирал»).