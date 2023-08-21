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«Барыс» одержал волевую победу над «Локомотивом» на Кубке Блинова

Казахстанская команда набрала первые очки в турнире.
21 августа 2023 14:27
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты астанинского «Барыса» одержали волевую победу над ярославским «Локомотивом» в рамках турнира памяти Виктора Блинова. Встреча в Омске завершилась со счётом 2:1 в пользу «Барыса».

Счёт был открыт на четвёртой минуте первого периода. Автором заброшенной шайбы стал Александр Волков. Спустя минуту Эмиль Нургалиев восстановил равновесие. Победу «Барыса» принёс точный бросок Давида Скленички на 55-й минуте матча.

В следующем матче Кубка Блинова 23 августа «Локомотив» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Барыс» встретится с хозяином турнира — «Авангардом».

источник: «Советский спорт»
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