Валерий Каменский: сейчас мы получаем только проблемы от ИИХФ

Экс-хоккеист Валерий Каменский, в настоящее время занимающий пост вице-президента КХЛ, отреагировал на скандальную ситуацию с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова, а также с действиями со стороны ИИХФ.

«Получается, что КХЛ не совсем независимая лига. Пока мы получаем только проблемы от ИИХФ. В случае с Федотовым лучше договариваться клубам напрямую между собой, а не через посредников в виде ИИХФ. Если бы ЦСКА обо всём договорились с «Филадельфией», то, может, было бы всё спокойнее. Считаю, что КХЛ нужно становиться более независимой лигой и уменьшать влияние на себя от ИИХФ», — сказал Каменский в интервью Sport24.

Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова на четыре месяца на участие в официальных национальных и международных матчах во время сезона,