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КХЛ может отклонить заявку «Сибири» на проведение матчей на «Сибирь-Арене»

Клубу даны рекомендации по устранению недочётов.
КХЛ может отклонить заявку «Сибири» на проведение матчей на «Сибирь-Арене»
25 августа 2023 16:50

По информации «Советского спорта», Континентальная хоккейная лига до сих пор не одобрила проведение матчей «Сибири» в сезоне-2023/2024 на недавно введённой в строй «Сибирь-Арене» в Новосибирске.

На текущий момент арена не соответствует нормам КХЛ - в частности, касающихся медицинского обеспечения матчей и функционирования инженерных систем.

Отмечается, что клуб обращался в КХЛ по поводу возможности проведения там матчей ещё прошлой весной перед плей-офф Кубка Гагарина, но тоже получил отказ. В настоящий момент «Сибири» даны замечания и рекомендации по устранению всех недочётов.

Официальное открытие «Сибирь-Арены» состоялось 13 августа, когда прошёл выставочный матч между молодёжными командами России и Беларуси.

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