«Северсталь» разгромила «Сочи» на турнире имени Николая Пучкова

Хоккеисты «Северстали» разгромили «Сочи» в первом матче турнира имени Николая Пучкова, проходящего в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу «Северстали».

Дубли на счету Даниила Вовченко (26:56, 30:38) и Егора Степанова (35:00, 44:29), по шайбы также забросили Адам Лишка (03:45), Кирилл Пилипенко (31:11) и Тимофей Давыдов (32:34).

Под конец матча «Сочи» удалось размочить счёт, благодаря точному броску Антона Сагадеева (59:32).

Позже свой матч на турнире проведут «Автомобилист» и «Сибирь».