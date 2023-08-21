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«Северсталь» разгромила «Сочи» на турнире имени Николая Пучкова

В ворота южан влетело семь шайб.
21 августа 2023 17:13
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Северстали» разгромили «Сочи» в первом матче турнира имени Николая Пучкова, проходящего в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу «Северстали».

Дубли на счету Даниила Вовченко (26:56, 30:38) и Егора Степанова (35:00, 44:29), по шайбы также забросили Адам Лишка (03:45), Кирилл Пилипенко (31:11) и Тимофей Давыдов (32:34).

Под конец матча «Сочи» удалось размочить счёт, благодаря точному броску Антона Сагадеева (59:32).

Позже свой матч на турнире проведут «Автомобилист» и «Сибирь».

источник: «Советский спорт»
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