В Международной федерации хоккея рассказали о следующей стадии процесса по делу вратаря Федотова

Президент ИИХФ Люк Тардиф отметил, что следующая стадия дисциплинарного процесса по делу вратаря хоккейного ЦСКА Ивана Федотова начнётся 1 сентября.

«КХЛ зарегистрировала контракт Федотова? Я знаю. Это было неделю назад. Следующая стадия процесса будет 1 сентября», - цитирует Тардифа «Спорт-Экспресс».

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», но был отправлен для прохождения срочной службы. В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Международная федерация хоккея признала действующим контракт игрока с «Филадельфией Флайерз», запретила ЦСКА проводить трансферы до августа 2024 года, а самого Федотова дисквалифицировала до конца 2023 года.