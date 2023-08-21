Главный тренер ЦСКА Фёдоров - о деле Федотова: юридическая правда на нашей стороне

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, как видит дело вратаря Ивана Федотова.

В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Международная федерация хоккея признала действующим контракт игрока с «Филадельфией Флайерз», запретила ЦСКА проводить трансферы до августа 2024 года, а самого Федотова дисквалифицировала до конца 2023 года.

«Мы видим те же санкции, которые на нашу страну наложил Запад. В юридическом плане всё понятно и четко. Одно могу сказать: юридическая правда на нашей стороне. Но решение Международной федерации хоккея (IIHF) все видели, все читать умеют. Оно такое. Поживем — увидим, что дальше будет», - приводит «Матч ТВ» слова Фёдорова.

Ранее КХЛ еще раз подчеркнула, что зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА.