ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Голкипер Подъяпольский обменян из СКА в «Ладу»

Официального подтверждения перехода пока нет.
21 августа 2023 19:02
автор: Александр Евграфов

Вратарь СКА Владислав Подъяпольский обменян из СКА в «Ладу», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, о переходе будет объявлено в ближайшее время. В минувшем сезоне КХЛ 28-летний Владислав Подъяпольский провёл 19 матчей за «Северсталь» и 15 — за СКА. В плей-офф, выступая за СКА, он сыграл в трёх матчах и пропустил четыре шайбы.

Ранее голкипер также выступал за казанский «Ак Барс» и новокузнецкий «Металлург».

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Лада» в своей первой игре встретится с челябинским «Трактором» днем позже.

источник: Чемпионат.com
«Авангард» в овертайме победил «Нефтехимик» на Кубке Блинова
Турнир проходит в Омске.
21.08.2023 19:09
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Главный тренер ЦСКА Фёдоров - о деле Федотова: юридическая правда на нашей стороне
ИИХФ встала на сторону НХЛ.
21.08.2023 18:42
Хоккей
автор: Максим Скороходов
В Международной федерации хоккея рассказали о следующей стадии процесса по делу вратаря Федотова
В Международной федерации хоккея рассказали о следующей стадии процесса по делу вратаря Федотова
Её анонсировал президент ИИХФ Люк Тардифф.
21.08.2023 17:43
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Северсталь» разгромила «Сочи» на турнире имени Николая Пучкова
В ворота южан влетело семь шайб.
21.08.2023 17:13
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Валерий Каменский: сейчас мы получаем только проблемы от ИИХФ
Вице-президент КХЛ считает, что нужно быть более независимыми.
21.08.2023 15:26
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Барыс» одержал волевую победу над «Локомотивом» на Кубке Блинова
Казахстанская команда набрала первые очки в турнире.
21.08.2023 14:27
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Латвийский хоккеист Аболс заявил, что не пошел бы в КХЛ даже за 10 миллионов за игру
Нападающего шведского «Рёгле» - о нежелании играть в России.
21.08.2023 12:27
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
В «Авангарде» подтвердили подписание контракта с Николишиным
«Амур» делал квалификационное предложение.
21.08.2023 10:44
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Игроки «Салавата Юлаева» посетили церемонию прощания с Родионом Амировым в Уфе
У хоккеиста было диагностировано онклогическое заболевание.
21.08.2023 10:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.