Голкипер Подъяпольский обменян из СКА в «Ладу»

Вратарь СКА Владислав Подъяпольский обменян из СКА в «Ладу», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, о переходе будет объявлено в ближайшее время. В минувшем сезоне КХЛ 28-летний Владислав Подъяпольский провёл 19 матчей за «Северсталь» и 15 — за СКА. В плей-офф, выступая за СКА, он сыграл в трёх матчах и пропустил четыре шайбы.

Ранее голкипер также выступал за казанский «Ак Барс» и новокузнецкий «Металлург».

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Лада» в своей первой игре встретится с челябинским «Трактором» днем позже.