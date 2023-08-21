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«Авангард» в овертайме победил «Нефтехимик» на Кубке Блинова

Турнир проходит в Омске.
21 августа 2023 19:09
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты омского «Авангарда» победили нижнекамский «Нефтехимик» в матче предсезонного турнира Кубка Блинова. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев турнира.

В составе победителей дублем отметился Игорь Мартынов (42:02, 57:37), также отличились Либор Шулак (11:45), Кирилл Панюков (47:17). Победу омичам принёс гол Семйна Чистякова в пустые ворота на 4-й секунде овертайма.

У «Нефтехимика» шайбы на счету Владимира Брюквина (38:51), Евгения Кашникова (44:51), Александра Дергачёва (46:21) и Лукаша Клока (52:47).

источник: «Советский спорт»
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