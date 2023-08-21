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Юрист назвал последствия, которые грозят ЦСКА, если Федотов сыграет за команду

Срок дисквалификации - до конца 2023 года
21 августа 2023 19:41
автор: Максим Скороходов

Спортивный юрист Валерий Федореев рассказал, как может быть наказан ЦСКА, если голкипер Иван Федотов будет играть за клуб во время действия срока дисквалификации Международной федерации хоккея (IIHF).

«Могут применяться дальнейшие санкции со стороны IIHF: лишение медалей и очков ЦСКА в конце этого сезона. Не уверен, что ЦСКА захочет принять на себя такие риски. Поскольку ФХР является членом IIHF, то она обязана исполнять решения IIHF», - приводит «Газета.Ru» слова юриста.

В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Международная федерация хоккея признала действующим контракт игрока с «Филадельфией Флайерз», запретила ЦСКА проводить трансферы до августа 2024 года, а самого Федотова дисквалифицировала до конца 2023 года.

источник: «Газета.Ru»
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