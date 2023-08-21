Тренер «Авангарда» Кравец рассказал, когда дебютирует новичок Николишин

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, когда дебютирует новичок команды Иван Николишин.

«По прошлому сезону я не буду оценивать. Когда я работал в «Амуре», Иван проявил себя достаточно здорово. Это хороший центральный, который играет каждый матч на хорошем уровне. Насколько знаю, никакие травмы его не беспокоят. Надеюсь, что уже в следующем матче он будет играть», - приводит слова Кравеца «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Николишин стал лучшим бомбардиром «Амура». Форвард в 67 матчах набрал 42 (17+25) очка.