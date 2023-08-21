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Форвард «Авангарда» Владимир Ткачёв рассказал, когда окончательно решил остаться в России

Игрок мог продолжить карьеру в НХЛ.
21 августа 2023 20:49
автор: Александр Кожевников

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв рассказал, в какой момент он принял решение остаться в России.

«Переговоры по контракту вёл агент? Ну почему, я тоже сразу обозначил, что если остаюсь в России, то сначала веду переговоры с «Авангардом». Когда окончательно решил остаться в России? Я думаю, что после моей поездки в Сочи. Нет, когда только приехал в Сочи, ещё не был готов подписать контракт с «Авангардом». Это была давно запланированная поездка», - приводит слова Ткачёва «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Ткачёв до подписания контракта с «Авангардом» рассматривал предложения «Нэшвилла» и «Сан-Хосе».

В минувшем сезоне Ткачёв провёл 78 матчей, в которых набрал 73 (26+47) очка при показателе полезности «+26».

источник: Чемпионат.com
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