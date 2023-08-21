Скабелка объяснил, почему форвард Михайлис покинул «Барыс»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал уход из клуба нападающего Никиты Михайлиса.

«Было ли возможно сохранить Михайлиса в команде? Наверное, нет, учитывая сумму контракта. Мы хотели и сделали ему двухлетнее предложение, но «Металлург» предложил другие условия.

Конечно, мы все общались. Что значит уговорить? Мы все профессионалы. Как бы я ни уговаривал, у каждого хоккеиста свои требования. Возможно, для него это шаг в карьере, когда он раскроется по-другому и станет намного сильнее. Мы желаем ему только удачи, чтобы он стал лидером в Магнитогорске и, приехав в сборную, тоже привнес лидерские качества», - приводит слова Скабелки «Спорт-Экспресс».

Всего в КХЛ форвард отыграл 411 матчей и набрал 221 (99+122) очко при показателе полезности «+6», среднем времени на льду 14 минут и 49 секунд и 18.9 сменах за игру.