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«Сибирь» минимально победила «Автомобилист» на турнире имени Николая Пучкова 

Судьбу встречи решила единственная шайба.
21 августа 2023 21:51
автор: Глеб Шевяков

«Сибирь» оказалась сильнее «Автомобилиста» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «снеговиков».

Автором единственного гола в составе победителей стал форвард Владимир Бутузов, который отличился на 31-й минуте.

Напомним, ранее в рамках предсезонного турнира «Северсталь» одержала разгромную победу над «Сочи» со счётом 7:1.

Турнир имени Николая Пучкова.

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Сибирь» (Новосибирская область) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол:

0:1 – Бутузов (Климович), 30:08.

источник: «Советский спорт»
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