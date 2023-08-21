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Скабелка назвал минимальную цель «Барыса» на предстоящий сезон в КХЛ 

Прошлый розыгрыш регулярного чемпионата клуб из Астаны завершил на 11-й строчке.
21 августа 2023 22:16
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка объяснил, в чём заключается главная цель команды на сезон-2023/2024 в Континентальной Хоккейной Лиге.

«Минимальная цель «Барыса» — выход в плей-офф? Учитывая результат прошлого сезона, да. Предсезонные турниры не настолько показательны. Через эти игры важно стать монолитной командой, которая будет лупиться друг за друга. Так и придет результат», – приводит слова белорусского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Барыс» занял последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф соревнований.

источник: «Спорт-Экспресс»
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