Скабелка назвал минимальную цель «Барыса» на предстоящий сезон в КХЛ 

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка объяснил, в чём заключается главная цель команды на сезон-2023/2024 в Континентальной Хоккейной Лиге.

«Минимальная цель «Барыса» — выход в плей-офф? Учитывая результат прошлого сезона, да. Предсезонные турниры не настолько показательны. Через эти игры важно стать монолитной командой, которая будет лупиться друг за друга. Так и придет результат», – приводит слова белорусского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Барыс» занял последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф соревнований.