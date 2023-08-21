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С Гальченюка сняли почти все обвинения

Игрок лишился контракт с «Аризоной», но избежал тюрьмы.
21 августа 2023 23:49
автор: Александр Кожевников

С бывшего форварда «Аризоны» Алекса Гальченюка были сняты пять обвинений из шести. Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что по итогам суда Гальченюк был приговорён к 30 дням тюремного заключения, один из которых засчитывается как отбытый срок, а 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя.

9 июля спортсмен был арестован в США. В списке обвинений были: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и авария. Хоккеиста отпустили под залог.

«Аризона» вскоре ратсоргла контракт с игроком.

источник: The Athletic
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