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Валерий Ничушкин сделал пожертвование родной школе «Трактора»

Хоккеист вместе с челябинской командой завоевал серебро КХЛ в сезоне-2012/2013.
22 августа 2023 16:23
автор: Глеб Шевяков

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пожертвовал более трёх миллионов рублей школе «Трактора». Об этом сообщает телеграм-канал «Есть такой корреспондент, Олеся».

Как утверждает источник, точная сумма пожертвования составила 3 143 413 рублей.

Напомним, что Ничушкин является воспитанником «Трактора». В составе челябинского клуба он выиграл серебряную медаль Континентальной Хоккейной Лиги в сезоне-2012/2013. В прошедшем сезоне за «Колорадо» он провёл 55 матчей, забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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