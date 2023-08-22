Валерий Ничушкин сделал пожертвование родной школе «Трактора»

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пожертвовал более трёх миллионов рублей школе «Трактора». Об этом сообщает телеграм-канал «Есть такой корреспондент, Олеся».

Как утверждает источник, точная сумма пожертвования составила 3 143 413 рублей.

Напомним, что Ничушкин является воспитанником «Трактора». В составе челябинского клуба он выиграл серебряную медаль Континентальной Хоккейной Лиги в сезоне-2012/2013. В прошедшем сезоне за «Колорадо» он провёл 55 матчей, забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач.