Спортивный юрист не верит в шансы ЦСКА обжаловать дисквалификацию Федотова

Спортивный юрист Валерий Федореев оценил перспективы ЦСКА обжаловать решение о четырехмесячной дисквалификации голкипера Ивана Федотова и годичном запрете на международные трансферы.

«Мне кажется, ЦСКА пойдет обжаловать изначальное решение IIHF в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Но шансов на успех мало, поскольку юридически для меня ситуация прозрачна: у Федотова есть действующий контракт с клубом НХЛ, а его подписывает другой клуб из КХЛ в нарушение прав на игрока», - приводит слова юриста «Газета.Ru».

В начале июля КХЛ зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ опротестовала это решение, отмечая, что соглашение голкипера, заключённое в 2022 году, автоматически пролонгировано и действует в сезоне-2023/24.

Международная федерация хоккея признала действующим контракт игрока с «Филадельфией Флайерз», запретила ЦСКА проводить трансферы до августа 2024 года, а самого Федотова дисквалифицировала до конца 2023 года.