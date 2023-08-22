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Дубль Хмелевски помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Нефтехимик» в матче Кубка Блинова 

Игра состоялась на «Джи-Драйв-Арене» в Омске.
22 августа 2023 18:50
автор: Глеб Шевяков

«Салават Юлаев» оказался сильнее «Нефтехимика» в рамках предсезонного турнира – Кубок Блинова.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу уфимской команды.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Иван Дроздов (6-я минута), Егор Сучков (39) и Алексей Пустозёров (59), дубль оформил Александр Хмелевски (58, 60). За команду из Нижнекамска голы забили Энтони Камара (50) и Сергей Купцов (58).

Напомним, что сезон-2023/2024 в Континентальной хоккейной лиге начнётся 1 сентября с матча между ЦСКА и «Ак Барсом».

источник: «Советский спорт»
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