Дубль Хмелевски помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Нефтехимик» в матче Кубка Блинова 

«Салават Юлаев» оказался сильнее «Нефтехимика» в рамках предсезонного турнира – Кубок Блинова.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу уфимской команды.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Иван Дроздов (6-я минута), Егор Сучков (39) и Алексей Пустозёров (59), дубль оформил Александр Хмелевски (58, 60). За команду из Нижнекамска голы забили Энтони Камара (50) и Сергей Купцов (58).

Напомним, что сезон-2023/2024 в Континентальной хоккейной лиге начнётся 1 сентября с матча между ЦСКА и «Ак Барсом».