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СКА обменял Подъяпольского в «Ладу»

Игрок покидает Санкт-Петербург.
СКА обменял Подъяпольского в «Ладу»
22 августа 2023 18:51
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Санкт-петербургский СКА объявил об обмене вратаря Владислава Подъяпольского в «Ладу» на денежную компенсацию.

В минувшем сезоне КХЛ 28-летний Владислав Подъяпольский провёл 19 матчей за «Северсталь» и 15 — за СКА. В плей-офф, выступая за СКА, он сыграл в трёх матчах и пропустил четыре шайбы.

Ранее голкипер также выступал за казанский «Ак Барс» и новокузнецкий «Металлург».

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Лада» в своей первой игре встретится с челябинским «Трактором» днем позже.

источник: КХЛ
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