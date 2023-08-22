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Матвей Мичков признан лучшим проспектом «Филадельфии» по версии НХЛ 

«Хулиганы с Брод-Стрит» выбрали россиянина на прошедшем драфте лиги.
22 августа 2023 20:10
автор: Глеб Шевяков

Нападающий СКА Матвей Мичков возглавил список лучших проспектов «Филадельфии Флайерз» по версии НХЛ. Об это сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, что в пятёрку лучших помимо 18-летнего российского игрока вошли Куттер Готье, Тайсон Фоерстер, Оливер Бонк и Эмиль Андре.

Напомним, «Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером на драфте НХЛ-2023. В прошедшем сезоне он играл на правах аренды за «Сочи». В составе «барсов» он отыграл 27 встреч, в которых заработал 20 (9+11) очков. Права на игрока принадлежат СКА.

источник: NHL (НХЛ)
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