СКА одержал победу над «Автомобилистом» в рамках турнира имени Пучкова

Хоккеисты СКА на своей площадке оказались сильнее «Автомобилиста» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

Очная встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

В составе победителей шайбы забросили Эмиль Галимов (4-я минута), Александр Никишин (9), Сергей Толчинский (12), Матвей Мичков (19) и Марат Хуснутдинов (42). За екатеринбуржцев голы забили Максим Денежкин (24) и Никита Бледнов (34).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.