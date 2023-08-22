Российский игрок ПАОКа Оздоев не может получить визу на матч Лиги конференций

Хавбек ПАОКа Магомеду Оздоеву не выдают визу для поездки в Шотландию ради матча против «Хартса» в рамках квалификационного этапа Лиги конференций. Об этом сообщает Novasports.

Как утверждает источник, россиянин в настоящее время находится в посольстве Соединенного Королевства в Сербии в связи с тем, что изначально визы направляются в это место, а затем рассылаются в другие государства. Сообщается, что руководство чёрно-белых в данный момент проводят переговоры с Министерством иностранных дел Греции по этому делу.

В России Оздоев выступал в составе «Зенита», «Рубина», «Локомотива» и «Ахмата». Последним клубом игрока перед переходом в чемпионат Греции был турецкий «Фатих Карагюмрюк».