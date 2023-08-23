«Детройт» подписал новое соглашение с чемпионом мира Велено

Канадский форвард Джо Велено подписал новый контракт с «Детройтом».

Как сообщает пресс-служба «Ред Уингз», соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на один год. Зарплата Велено за сезон составит 825 тысяч долларов. Джо был ограниченно свободным агентом.

Отметим, что чемпионате мира 2023 года нападающий завоевал золотую медаль. Джо получил дисквалификацию на пять игр за удар коньком в матче со Швейцарией (2:3).

В минувшем сезоне Велено провел за «Детройт» 81 матч, в котором набрал 20 (9+11) очков.