Экс-канадский нападающий «Автомобилиста» подписал просмотровый контракт с «Колорадо»

32-летний канадский хоккеист Питер Холланд, ранее выступавший за «Автомобилист» на позиции форварда, заключил просмотровый контракт с «Колорадо».

Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Отметим, что в марте 2022 года канадский нападающий объявлял об окончании хоккейной карьеры. Холланд полностью пропустил прошлый сезон.

Всего в рамках КХЛ он сыграл 129 игр за «Автомобилист», в которых забил 31 гол и отдал 52 ассиста.

До переезда в Россию Холланд провёл в НХЛ 266 встреч, в которых забросил 36 шайб и отдал 49 результативных передач.