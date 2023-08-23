ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Экс-канадский нападающий «Автомобилиста» подписал просмотровый контракт с «Колорадо»

Питер Холланд может возобновить карьеру.
23 августа 2023 10:08
автор: Виталий Овсянников

32-летний канадский хоккеист Питер Холланд, ранее выступавший за «Автомобилист» на позиции форварда, заключил просмотровый контракт с «Колорадо».

Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Отметим, что в марте 2022 года канадский нападающий объявлял об окончании хоккейной карьеры. Холланд полностью пропустил прошлый сезон.

Всего в рамках КХЛ он сыграл 129 игр за «Автомобилист», в которых забил 31 гол и отдал 52 ассиста.

До переезда в Россию Холланд провёл в НХЛ 266 встреч, в которых забросил 36 шайб и отдал 49 результативных передач.

источник: ХК «Колорадо Эвеланш»
«Детройт» подписал новое соглашение с чемпионом мира Велено
На ЧМ-2023 хоккеист получил длительную дисквалификацию.
23.08.2023 09:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Больше их не увидим». Ротенберг раскритиковал игроков СКА после матча с «Автомобилистом»
«Больше их не увидим». Ротенберг раскритиковал игроков СКА после матча с «Автомобилистом»
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
23.08.2023 08:22
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
СКА одержал победу над «Автомобилистом» в рамках турнира имени Пучкова
Питерский клуб забросил четыре шайбы в ворота соперника еще в первом периоде.
22.08.2023 21:54
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Российский игрок ПАОКа Оздоев не может получить визу на матч Лиги конференций
В четверг, 24 августа, греческая команда должна провести матч в Шотландии.
22.08.2023 21:54
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Матвей Мичков признан лучшим проспектом «Филадельфии» по версии НХЛ 
«Хулиганы с Брод-Стрит» выбрали россиянина на прошедшем драфте лиги.
22.08.2023 20:10
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
СКА обменял Подъяпольского в «Ладу»
СКА обменял Подъяпольского в «Ладу»
Игрок покидает Санкт-Петербург.
22.08.2023 18:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Дубль Хмелевски помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Нефтехимик» в матче Кубка Блинова 
Игра состоялась на «Джи-Драйв-Арене» в Омске.
22.08.2023 18:50
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Спортивный юрист не верит в шансы ЦСКА обжаловать дисквалификацию Федотова
Ожидается, что столичный клуб подаст апелляцию.
22.08.2023 17:51
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Валерий Ничушкин сделал пожертвование родной школе «Трактора»
Хоккеист вместе с челябинской командой завоевал серебро КХЛ в сезоне-2012/2013.
22.08.2023 16:23
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.